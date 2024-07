Incep probele scrise la Bacalaureat 2024. Linie TELVERDE pentru sesizarea neregulilor

Astazi incepe prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2024. Peste 134.000 de candidati sunt inscrisi la sesiunea iunie - iulie 2024.Probele scrise din prima sesiune - iunie-iulie - a examenului de Bacalaureat 2024 se vor desfasura in perioada 1 - 5 iulie in 477 de centre.Ministerul Educatiei anunta ca in aceste zile, intre orele 8:00 - 16:00, va functiona TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor probleme privind organizarea si desfasurarea examenului de Bacalaureat 2024. ... citește toată știrea