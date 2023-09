Miercuri, 13 septembrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, impreuna cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov, au efectuat 5 perchezitii domiciliare, in municipiul Brasov, si o actiune de prindere in flagrant delict, urmate de alte 2 perchezitii domiciliare, efectuate in cursul zilei de 14 septembrie, in municipiul Onesti, in doua cauze, avand ca obiect comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc.Potrivit raportului IPJ, in ... citeste toata stirea