Incep sa vina condamnarile: cam cat da instanta pentru un "cui" la volan

Liliana Elena C., o tanara din Brasov, studenta la Facultatea de Drept din Bucuresti, este printre primii soferi din Romania condamnati pentru conducerea unui autovehicul sub influenta substantelor interzise. Tribunalul Brasov a decis ca tanara sa fie condamnata la un an si doua luni de inchisoare cu suspendare si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, in cadrul unei primarii de sector din Bucuresti.Cel mai important, instanta a hotarat si anularea permisului de conducere al tinerei. ... citeste toata stirea