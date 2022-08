Incepe a 4-a dezinsectie in Brasov

De marti, 16 august, incepe cea de a patra campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov. Dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, din parcuri, locuri de joaca etc) se va desfasura in intervalul orar 5.00-10.00, in functie de conditiile meteo, cu un numar de 20 de echipe, care vor avea in dotare aparate portabile generatoare de ceata rece si calda. Dezinsectia spatiala (strazi, trotuare, parcari) se va desfasura in aceeasi perioada, in intervalul orar 21. ... citeste toata stirea