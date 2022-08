Desi pandemia nu a trecut, iar numarul de cazuri Covid inca este mare in Romania, ministrul Sanatatii spune ca masca de protectie ar fi bine sa se poarte, macar in scoli, la orele de curs. Alexandru Rafila spune ca purtarea mastii este, momentan, o recomandare, nu o obligatie.Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta ca in viitorul an scolar ... citeste toata stirea