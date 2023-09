Astazi, 11 septembrie, debuteaza anul scolar 2023-2024, cu aceleasi cinci module de invatare, intercalate cu vacante. Fata de anul trecut scolar, insa, modificarea tine de desfasurarea Programului national "Scoala altfel" si a Programului "Saptamana Verde", care se pot derula pana pe 26 aprilie 2024 si nu pana in 12 aprilie cum era initial.Primul modul de invatare se va incheia in 27 octombrie, dupa care elevii vor avea prima vacanta din acest an scolar.Al doilea modul incepe de luni, 6 ... citeste toata stirea