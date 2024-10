Incepe azi: Festivalul Monodramei Independente 2024. Doua spectacole speciale invitate: "Maria Tanase. Pasarea maiastra" - sambata, "Stewardesa pandemica" - duminica

Festivalul Monodramei Independente, editia 2024, debuteaza astazi, 11 octombrie, la Centrul Cultural Reduta. Aflat la cea de-a IV-a editie, evenimentul propune publicului brasovean - pana duminica, 13 octombrie - spectacole de teatru, lansare de carte, muzica usoara, workshop pentru copii. Dar, asa cum deja v-au obisnuit deja organizatorii, vor fi si spectacole speciale, spectacole invitate, in acest an fiind programate in seara de sambata si in cea de duminica, atunci cand este si Gala ... citește toată știrea