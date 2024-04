Incepe campania de dezinsectie in municipiul Brasov

De luni, 29 aprilie, incepe prima campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov.De luni, 10 echipaje vor face, in timpul noptii, dezinsectia spatiala, iar pe timpul zilei 20 de echipaje vor efectua dezinsectia la sol.In paralel, se desfasoara si tratamentele fitosanitare la arbori, plantatii de trandafiri si buxusOperatiunea se va desfasura in doua etape, prima in perioada 29-30 aprilie, iar a doua intre 7 si 10 mai.Aceasta se va executa atat la sol, pe ... citește toată știrea