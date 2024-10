Incepe curatenia de toamna, la Fagaras. Programul de ridicare a deseurilor vegetale

De saptamana viitoare incepe curatenia de toamna in municipiul Fagaras.Luni, 14 octombrie, incepe curatenia de toamna, la Fagaras. Timp de o luna, Primaria Fagaras ii ajuta pe fagaraseni la curatenia de toamna prin transportul deseurilor vegetale rezultate in urma acesteia actiuni."In perioada 14 octombrie - 15 noiembrie 2024 se desfasoara "Luna curateniei de toamna".Deseurile vegetale rezultate in urma curateniei de toamna a curtilor si ... citește toată știrea