Incepe dezinsectia si tratarea vegetatiei din Brasov

Primaria Brasov a anuntat ca de luni, 29 aprilie, incepe prima campanie de dezinsectie pe domeniul public si privat al municipiului Brasov. Operatiunea se va desfasura in doua etape, prima in perioada 29-30 aprilie, iar a doua intre 7 si 10 mai.Aceasta se va executa atat la sol, pe timpul zilei, cat si spatial, pe timpul noptii. Astfel, dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, din parcuri, locuri de joaca) se va desfasura in intervalul orar 06.00-11.00, in functie de conditiile ... citește toată știrea