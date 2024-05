Incepe etapa de reinscrieri la gradinite si crese pentru anul scolar 2024-2025

Incepe etapa de reinscrieri la gradinite si crese, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.Astazi, 20 mai, incepe etapa de reinscrieri la gradinita si cresa.In aceasta etapa sunt confirmati, in baza unei cereri de reinscriere completate de parinti, copiii care au frecventat gradinita sau cresa in anul scolar curent si pentru care se solicita mentinerea in aceeasi unitate de invatamant si in anul ... citește toată știrea