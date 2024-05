Incepe Evaluarea Nationala pentru clasele a II-a, a IV-a si a VI-a

Elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a incep Evaluarea Nationala luni, 13 mai. Peste 500.000 sunt asteptati in banci.Sesiunea de evaluari nationale pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a si a VI-a incepe luni. In anul scolar 2023 - 2024, peste 500.000 de elevi urmand sa sustina examene la limba romana, matematica si stiinte ale naturii si la limba materna.Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, evaluarile au loc in perioada 13 - 29 mai.Evaluarea Nationala clasa a ... citește toată știrea