In acest an, satul Viscri este inclus pentru prima data, in cadrul Festivalului Saptamana Haferland, eveniment dedicat culturii si traditiilor sasilor din Transilvania.In fiecare an, Saptamana Haferland are loc la mijlocul verii, pe o perioada derulata intre trei si sapte zile., in satele sasesti din Transilvania.Cea de-a XI-a editie a festivalului Saptamana Haferland, cea mai ampla manifestare din Romania dedicata promovarii culturii si traditiilor comunitatii sasilor din Transilvania, ... citeste toata stirea