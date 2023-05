Azi incepe o noua editie a programului "Litoralul pentru toti". Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra la preturi cu pana la 70% mai mici decat cele din varf de sezon.Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) lanseaza, luni, o noua editie a programului "Litoralul pentru toti", cu preturi cu pana la 70% mai mici fata de cele din varful sezonului, transmite Agerpres."Continuam acest program de succes, pe care romanii il asteapta in fiecare an. Este ... citeste toata stirea