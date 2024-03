Incepe Luna curateniei de primavara la Sacele

In aceasta luna, in municipiul Sacele se va derula actiunea "Luna curateniei de primavara", o ampla actiune de salubrizare a strazilor si trotuarelor.Luna curateniei de primavara la Sacele se defasoara in perioada 4 - 31 martie.Potrivit primarului Virgil Popa, ac'iunea va cuprinde toaletarea spatiilor verzi, curatarea locurilor publice si reconfigurarea estetica generala a orasului."Devenita un obicei la Sacele, "Luna curateniei de primavara" reprezinta un ansamblu de lucrari menite sa ... citește toată știrea