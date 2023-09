De luni, 25 septembrie, in toate cartierele Brasovului incepe Luna curateniei de toamna, o ampla actiune de salubrizare a strazilor si trotuarelor, a zonelor verzi. In paralel se deruleaza si campania de colectare de la cetateni a deseurilor voluminoase.,,Avand in vedere experienta din anii trecuti, cand vremea nu ne-a ajutat foarte mult, am luat decizia sa incepem mai devreme luna curateniei de toamna, astfel incat sa fim siguri ca aceasta campanie se va desfasura pe toate strazile din ... citeste toata stirea