Incepe "Luna plantarilor de arbori". In judetul nostru, Directia Silvica Brasov va planta 240.000 de puieti

Directia silvica Brasov (subunitate a Regiei Nationale a Padurilor Brasov) a anuntat joi, 14 martie, ca in aceasta primavara va planta in judetul Brasov 240.000 puieti forestieri din speciile gorun, fag, paltin de munte, stejar, pedunculat, brad, molid si larice, in cadrul "Lunii plantarii arborilor". Lucrarile de regenerare se vor realiza pe o suprafata totala de 126 de hectare, din care 77 hectare vor fi regenerate natural (unde puietii cresc spontan si se fac doar completari), iar 49 hectare ... citește toată știrea