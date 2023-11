Cinefili si melomani sunt asteptati la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania, in aceasta seara, la proiectia filmului "Stralucire atonala", urmata de un concert al elevilor Liceului Vocational de Muzica "Tudor Ciortea" din Brasov. Pelicula este parte din KineDok, editia a noua, care ia startul in aceasta seara.KineDok este un program unic in Europa, desfasurandu-se concomitent in sase tari: Republica Ceha, Slovacia, Ungaria, Croatia, Georgia si Romania, unde este coordonat de ... citeste toata stirea