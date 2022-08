Incepe programul international de film documentar KineDok, la Brasov

Noul sezon KineDok demareaza vineri, 19 august, la Brasov. Proiectiile vor fi sub forma de cineclub si se vor desfasura in perioada august-noiembrie.A opta editie a programului international de distributie alternativa de film documentar KineDok incepe vineri, la BrasovProiectile vor putea fi vizionate incepand de vineri, la Centrul CATTIA. Apoi si in alte locatii alternative cum ar fi Muzeul Amintirilor din Comunism sau Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania din Brasov.Primul ... citeste toata stirea