Incepe Recensamantul Populatiei si Locuintelor: 130 centre de autorecenzare asistata in judetul Brasov

In perioada 14 martie - 17 iulie 2022, in Romania are loc "Recensamantul Populatiei si Locuintelor", proces derulat, conform legii, odata la 10 ani. Ultimul proces national de recenzare a avut loc in 2011, demersul fiind amanat cu un an din cauza pandemiei Covid-19.Recensamantul de anul acesta vine si cu o premiera in ceea ce priveste procedura de colectare a datele de la populatie, care se va face prin 3 cai: autorecenzarea online, autorecenzarea asistata si recenzarea la domiciliu.Astfel, ... citeste toata stirea