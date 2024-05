Incepe santierul pentru "ocolitoarea DN 1"

A inceput organizarea de santier pentru modernizarea Drumului Judetean Campina-Sacele, antreprenorul Constructii Erbasu urmand sa intre in teren de luna viitoare, dupa ce primeste Autorizatia de Construire, conform informatiilor Economedia.La peste un an de la semnarea contractului pentru construirea si modernizarea DJ 102 I Campina-Sacele, prezentat ca o alternativa pentru aglomeratia de pe DN 1 Valea Prahovei, santierul incepe in aceasta vara cu o durata contractuala de 3 ani pentru ... citește toată știrea