Incepe scoala! Aproape 3 milioane de elevi si prescolari sunt asteptati de luni la cursuri

Aproape 3 milioane de elevi si prescolari incep luni cursurile noului an scolar 2022 - 2023 in peste 17.800 de unitati de invatamant. Dupa doi ani de restrictii in contextul pandemiei de COVID-19, parintii vor avea acces la festivitati.Anul scolar 2022 - 2023 are o durata de 36 de saptamani de cursuri si se va incheia pe 16 iunie 2023.Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 2 iunie 2023. ... citeste toata stirea