Noul an scolar prinde Primaria Fagaras nepregatita, dar buna de plata. 18 clase de elevi nu vor incepe anul scolar in scoala lor ci vor invata tot in spatii inchiriate de Primaria Fagaras de pe piata libera. Si asta pentru ca lucrarile de modernizare de la cladirea Scolii Gimnaziale nr. 7 de pe strada Dr. I. Senchea nr. 104B sunt departe de a se fi incheiat, desi proiectul de modernizare a fost aprobat inca din 2018, lucrarile au incepput, teoretic, in iunie 2019. Au trecut de atunci 4 ani, cu ... citeste toata stirea