Incepe sezonul de prohibitie la pescuit in habitatele naturale

Reprezentantii Agentiei Nationale a Garzii de Mediu anunta ca intr-o saptamana va incepe perioada de prohibitie. Perioada de prohibitie va dura 60 de zile in perioada 9 aprilie - 7 iunie, in habitatele piscicole naturale, respectiv, 45 de zile, intre 24 aprilie si 7 iunie inclusiv, in apele care constituie frontiera de stat.Agentia ii mai atentioneaza pe pescari ca faptele de braconaj constituie infractiuni si se pedepsesc aspru. Conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii ... citeste toata stirea