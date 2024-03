Incepe sezonul targurilor volante in cartierele din Brasov

Serviciul Public Administrare Piete anunta ca da startul targurilor volante din acest an, in cartierele din Brasov.Se reia amenajarea pietelor volante in cartierele din Brasov.Serviciul Public Administrare Piete anunta ca, incepand cu 6 aprilie 2024, incepe sezonul targurilor volante de producatori din acest an, in cartierele din Brasov."Avem deosebita placere sa va anuntam ca, incepand cu 6 aprilie 2024, dam startul targurilor volante din acest an! Acesta este un moment pe care il ... citește toată știrea