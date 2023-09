Miercuri, 27 septembrie, de la ora 11.00, in Sala Operei Brasov va fi deschisa si stagiunea spectacolelor pentru copii cu o premiera recenta: "Petrica si lupul", spectacol de balet pentru cei mici, pe muzica de Serghei Prokofiev."Petrica si lupul" este o compozitie pentru orchestra si narator, in care Prokofiev a ales ca tema povestea unui baietel si a prietenilor sai, animale, care incearca sa prinda un lup. In povestire, el a atribuit fiecarui personaj un instrument corespondent sau o clasa ... citeste toata stirea