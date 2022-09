Inceput de an scolar la Sacele. Peste 2 milioane de lei investiti in unitatile scolare sacelene

In ultimii ani, pentru administratia locala invatamantul a fost mereu o prioritate. Astfel, pe langa proiectele "Primul Ghiozdan" si "Premierea elevilor" si anul acesta a fost continuat programul multianual de reparatii si investitii in scolile sacelene.Suma alocata a fost una record, 2.350.000 lei, suma cu 1.000.000 lei mai mare decat in anul 2021. Aceasta este cea mai mare suma de bani alocata pentru investitiile in scoli din ultimii ani.In aceasta vara s-au facut urmatoarele investitii: ... citeste toata stirea