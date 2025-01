Inceput si terminat de Scripcaru: Primaria Brasov finalizeaza implementarea sistemului centralizat de monitorizare a traficului

Dupa mai multe amanari si poticneli, proiectul sistemului centralizat de monitorizare a traficului a ajuns, in sfarsit, la final. Anuntul a fost facut de seful Serviciului Buget din cadrul Primariei Brasov, Maria Oprea, in timpul sedintei de indata a Consiliului local Brasov de luni, 13 ianuarie. Ea a precizat ca proiectul va fi finalizat marti, 14 ianuarie, iar municipalitatea brasoveana mai are de platit mai are de platit suma de 3.500.000 de lei. De altfel, pentru a se face plata de la ... citește toată știrea