Guvernul anunta, miercuri, intr-un comunicat oficial, ca premierul Marcel Ciolacu a convocat marti seara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. iar in sedinta a fost aprobata hotararea privind incetarea starii de risc epidemiologic si biologic generata de pandemia de COVID-19, relateaza News.ro."Premierul Marcel Ciolacu a convocat aseara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. In reuniunea CNSU a fost aprobata hotararea privind incetarea ... citeste toata stirea