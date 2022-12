Incheie fiecare zi cu un gand bun

Sa fim cu sufletele randuite doar de ganduri pline. Lipsa de piper si sare din viata, ne pot pacali cu miere. Sarea in bucate ramane sacra. Iti spun ce vrei sa auzi, spune-mi ce vreau sa aud. Eu fac legatura, tu o desfaci. Am sentimentul acut, atent, direct. Tatuaj pe suflet. Tatuaj pe minte. Am scris "imi pare rau" pe un nor. Am scris "te iubesc" pe o stea ca noaptea sa-ti lumineze odaia inimii. Iubirea nu se tine in buzunar. Iubirea este ca o reactie chimica. Soarele imi zambeste, ma iubeste. ... citeste toata stirea