Liceenii claselor a XII-a au incheiat miercuri, 31 mai, cursurile... sub semnul grevei generale din Educatie. In functie de scoli, elevii au parte doar de o recunoastere a absolvirii, nu si de premiere pentru rezultate, din cauza grevei care nu a permis inca incheirea mediilor."Este doar o festivitate de absolvire, pe fondul evenimentelor din societate, dar copiii sunt bucurosi, noi suntem bucurosi. Este un moment de bilant, in care rememoram tot ce am construit impreuna. Cred ca se pregatesc ... citeste toata stirea