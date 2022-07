Inchiderea fostei rampe de deseuri de la Rasnov, finalizata in proportie de 86%

Incepute in prima parte a anului trecut, lucrarile de inchidere fostului depozit de deseuri al orasului Rasnov sunt finalizate in proportie de 86%. Stadiul lucrarilor a fost verificat miercuri, 29 iunie, de primarul Rasnovului, Liviu Butnariu, iar in urma acestei evaluari in teren, el a mentionat ca lucrarile sunt in grafic.La acest depozit au fost incheiate lucrarile mai complicate, respectiv reconfigurarea depozitului si montarea instalatiei de captare a gazului de deseu. De asemenea, a ... citeste toata stirea