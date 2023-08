Amanat aproape trei ani, din cauza unor dispute dispute intre Primaria Brasov si operatorul depozitului ecologic de deseuri de la Sacele, proiectul inchiderii fostei rampe de deseuri menajere de la Timis Triaj a ajuns ajuns in etapa obtinerii acordului de mediu. Astfel, saptamana trecuta, Primaria Brasov a depus la agentie Raportul Integrat de Mediu, document din care rezulta ca solutia tehnica pentru inchdierea fostului depozit si transformarea acestuia in zona de agrement nu afecteaza in mod ... citeste toata stirea