Inchiriem scoala de la privat: 2.500 - 3.000 mp, pe 7 ani

In contextul in care anumite unitati de invatamant din municipiul Brasov necesita procese ample de reabilitare si modernizare, reprezentantii Primariei au constatat necesitatea unei "scoli tampon", unde sa fie mutati elevii pe durata santierului.Una dintre solutiile luate in calcul este amenajarea vechiului Liceu de Constructii de pe strada Scolii, insa edilii vor sa incerce si alta solutie, respectiv inchirierea unui spatiu din mediul privat. Astfel, Primaria Brasov asteapta oferte pentru ... citeste toata stirea