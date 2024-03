Inchirierile in regim hotelier gen Airbnb au explodat in Romania

Tot mai multi vizitatori straini care inchiriaza proprietati in regim hotelier au inceput sa se orienteze in ultimul timp spre destinatii mai economice, optand pentru tari care pana acum nu s-au bucurat de prea mare cautare, arata o analiza Kathimerini, citata de Rador. Conform celei mai recente analize lunare a AirDNA (www.airdna.co), Albania este un exemplu tipic. In 2023, cererea pentru inchirieri de locuinte in regim hotelier (pe baza numarului de nopti) a inregistrat o crestere anuala cu ... citește toată știrea