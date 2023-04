Sambata, 22 aprilie, si duminica, 23 aprilie, va avea loc startul oficial al sezonului de debut pentru prima editie a noului Trofeu National Masters de viteza in coasta, prima etapa a anului fiind Trofeul Rasnov powered by Pro-X. Pentru buna desfasurare a acestui eveniment, un segment de drum national ce leaga Rasnovul de Poiana Brasov va fi inchis circulatiei publice in intervalele orare care coincid cu desfasurarea manselor de calificari si concurs ale competitiei.Astfel, CNAIR a avizat ... citeste toata stirea