Inchisoare de pana la 7 ani pentru cei care ucid sau schingiuiesc animale

Se inaspresc pedepsele pentru actele de violenta si cruzime fata de animale. Camera Deputatilor a adoptat miercuri un nou proiect de lege. Zoofilia a fost inclusa in aceasta categorie.Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede majorarea limitelor pedepselor si amenzilor contraventionale in cazul actiunilor de cruzime fata de animale, fiind introdusa in aceasta categorie si zoofilia.Deputatii au introdus in lege un nou text potrivit caruia zoofilia este ... citeste toata stirea