Incident grav pe domeniul schiabil Transalpina: Un copil a fost aruncat 4 metri in aer de un teleschi defect

Incident dramatic pe partia de schi de la Voineasa de pe Transalpina. Un copil de opt ani a suferit mai multe fracturi de bazin dupa ce teleschiul l-a aruncat patru metri in aer.Un accident socant s-a produs pe partia Voineasa, unde un copil a suferit rani grave dupa o defectiune a instalatiei de teleschi. Micutul a fost aruncat in aer la o inaltime de peste patru metri si a suferit fracturi la bazin in urma impactului cu solul.Incidentul s-a petrecut duminica, la cateva minute dupa ce ... citește toată știrea