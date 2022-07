Incidenta cazurilor de COVID-19 a crescut puternic in aceasta luna, in judetul Brasov.Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, incidenta cazurilor de COVID-19 a crescut cu peste 2 la mie, in luna iulie.Prefectura Brasov impreuna DSP Brasov au prezentat evolutia cazurilor de COVID-19 in luna iulie 2022 la nivelul judetului Brasov.De ... citeste toata stirea