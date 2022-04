Incidenta COVID 19 in Brasov scade sub 2 la mie . Studiu: Virusul creste riscul de cheaguri sangvine in primele sase luni dupa infectare

Directia de Sanatate Publica Brasov a prezentat cifrele privind incidenta in judetul Brasov, precum si in localitati. Tendinta generala este de scadere, numarul de persoane infectate fiind de 1.249 fata de 1.344 inregistrate ieri.Incidenta la nivelul judetului este de 1,92 la mia de locuitori. In 14 ocalitati nu sunt persoane infectate.localitatepopulatieincidentacazuriMUNICIPIUL BRASOV2919533,02881SANPETRU109183,0233BOD56832,6415ORAS GHIMBAV80802,3519HARMAN74352,2917MAIERUS35232, ... citeste toata stirea