Incidenta COVID 19: in judet, 2,53 la mie, in municipiul resedinta - 3,96

Directia de Sanatate Publica a anuntat care sunt cifrele privind incidenta in judetul si localitatile din Brasov. Sanpetru ramane in top, cu 4,58 la mieTrendul este de scadere atat la nivel de judet - 2,53 la mie (2,59 ieri), cat si in municipiul resedinta: 3,96 la mie astazi fata de 4,01 in ziua precedenta. Sunt infectate 1645 de persoane, comparativ cu 1.734, cate erau ieri. In 11 localitati nu exista persoane pozitive la coronavirus.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA04. ... citeste toata stirea