Incidenta COVID 19 judetul Brasov: 4,96 la mie. Bran si Predeal, peste 12!

Va prezentam ultimele cifre privind incidenta infectarii cu coronavirus in judetul Brasov si in localitati, pentru ultimele 24 de ore. Astfel, in judet, oficial pozitive la COVID 10 sunt 3.225 de persoane, respectiv 4,96 la mia de locuitori (la o populatie de 649.640 de persoane).Cele mai mari incidente sunt la Bran, Predeal, peste 12 la mie, si Fundata / 10 la mie. Promile crescute sunt si in Ghimbav si Moieciu, peste 9.Sinca Noua si Ticusu sunt singurele localitati unde incidenta este ... citeste toata stirea