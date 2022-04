Incidenta in judetul Brasov este 1,74 la mie. Trei noi variante COVID, in vizorul expertilor si al OMS

Potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica incidenta in judet este 1,74, iar in municipiu rata de infectare este 2,76. Sunt pozitive 1129 de persoane. In 17 localitati nu sunt persoane infectate cu COVID 19.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA13.04.2022 - total64947511291.74MUNICIPIUL BRASOV2918998062.76SANPETRU10974302.73HARMAN7444202.69CRISTIAN6663172.55ORAS GHIMBAV8095172.10LISA183231.64BOD569191.58MUNICIPIUL SACELE37287581.56BUNESTI295541. ... citeste toata stirea