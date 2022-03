Incidenta in judetul Brasov este 2,39, iar in municipiu rata de infectare a ajuns la 3,76

Potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica incidenta in judetul Brasov este 2,39, stationara fata de ieri, iar in municipiu rata de infectare este in usoara crestere, a ajuns la 3,76, fata de 3,72.Sunt pozitive 1.575 de persoane, fata de 1.552 cate erau ieri. La Sanpetru, rata a crescut iar peste pragul de 5 la mie. In 9 localitati nu sunt persoane depistate pozitiv la COVID 19.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA25.03.2022 - total64943215752. ... citeste toata stirea