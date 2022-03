Incidenta in judetul Brasov este 2,49 la mie, iar in municipiul resedinta rata de infectare a ajuns la 3,88 la mie

Directia de Sanatate Publica a prezentat ultimele cifre privind gradul de infectare in Brasov. Astfel, incidenta in judet este 2,49 la mia de locuitori, iar in municipiul resedinta rata de infectare este de 3,88 la mie.Sunt pozitive 1614 persoane. In 11 localitati nu exista cazuri pozitive de infectare cu COVID 19: Augustin, Beclean, Soars, Sambata de Sus, Recea, Lisa, Mandra, Sinca, Noua, Maierus si Vistea.localitatepopulatieincidentacazuriSANPETRU108524,5249MUNICIPIUL BRASOV2920663, ... citeste toata stirea