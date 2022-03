Directia de Sanatate Publica a anuntat ca incidenta in judetul Brasov incidenta este de 7,59, fata de 7,81 la mia de locuitori, cat s-a inregistrat ieri. De asemenea, in municipiul Brasov rata de infectare a ajuns la 10,26, fata de 10,94 la mie, cat era ieri.Sunt pozitive 4298 de persoane. In comuna Fundata ... citeste toata stirea