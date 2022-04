Incidenta in localitatile din judetul Brasov

Potrivit informatiilor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP), incidenta in judetul Brasov este 1,22, iar in municipiul resedinta rata de infectare a ajuns la 1,80. In 19 dintre localitati nu sunt persoane infectate cu coronavirus.LOCALITATEAPOPULAEsIETOTAL CAZURI POZITIVEINCIDENEsA19.04.2022 - total6496747941.22CRISTIAN6686233.44SANPETRU10994292.64MUNICIPIUL BRASOV2920155271.80ORAS GHIMBAV8103111.36HARMAN7461101.34BOD569271.23MUNICIPIUL SACELE37319421.13LISA183021.09MANDRA309930. ... citeste toata stirea