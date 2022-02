Incidenta in municipiul Brasov este 22,74 la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare este in Sanpetru - 30,49!

Potrivit informatiilor furnizate de DSP, incidenta in municipiul Brasov este azi 22,74, fata de 21,21 la mia de locuitori, iar in judet rata de infectare este de 17,87, fata de 16,58 ieri. Sunt 11.607 persoane pozitive la infectarea cu COVID 19.Cea mai mare incidenta este in localitatile: Sanpetru, Ghimbav, Moieciu si Dragus. La Ticusu nu sunt persoane infectate.localitatepopulatieincidentacazuriSANPETRU1075830,49328ORAS GHIMBAV801628,44228MOIECIU473726,81127DRAGUS111923,2426MUNICIPIUL ... citeste toata stirea