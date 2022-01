Incidenta in municipiul Brasov, peste pragul de 2 la mie, in crestere

Directia de Sanatate Publica Brasov a publicat incindenta la nivelul judeului Brasov si al localitatilor. Acest indicator este in crestere.La nivelul judetului sunt 952 de persoane infectate, in evidenta autoritatilor, respectiv o incidenta de 1,47 la mia de locuitori. In 7 localitati, incidenta a depasit cota de 2 la mia de locuitori, cele mai mari promile fiind inregistrate la Predeal, Sanpetru si Bran.Mentionam ca 12 localitati din judet nu au niciun caz oficial de persoana infectata cu ... citeste toata stirea