Incidente la vot: 14 amenzi si 6 dosare penale in judetul Brasov

Chiar daca nu s-au inregistrat evenimente grave in timpul votului de duminica, la Brasov reprezentantii fortelor de ordine au fost nevoiti sa intervina in cateva randuri pentru ca procesul electoral sa se desfasoare cu respectarea legii. Peste 900 de reprezentanti ai fortelor de ordine au vegheat la bunul mers al intregii zile de vot."Institutiile MAI aflate in serviciu au gestionat un numar total de 42 de incidente in legatura cu procesul electoral, iar in urma verificarilor efectuate, 20